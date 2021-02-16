Адвокат попросила полностью оправдать Навального по делу о клевете на ветерана

Защита Алексея Навального попросила полностью оправдать подозреваемого по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Адвокат Ольга Михайлова заявила, что высказывания блогера о "политическом ролике" с участием Игната Артёменко содержали лишь оценочные суждения, а конкретных фамилий он не называл.

"Как мы услышали на прошлом заседании от эксперта, комментарии Навального фактов не содержат, а содержат его оценочные суждения. И относятся эти суждения ко всем участникам ролика... Я полагаю возможным вынести оправдательный приговор в отношении Навального и прекратить уголовное преследование", — заявила юрист.

Михайлова подчеркнула, что Навальный не знал и не называл фамилии ветерана в ролике, а в момент возбуждения дела действовал закон, по которому к ответственности можно было привлечь только за клевету в отношении конкретного человека. Её коллега адвокат Вадим Кобзев также не увидел в действиях подзащитного состава преступления. Он сравнил Навального с детьми, которые обзывают друг друга нубами, и предположил, что за такое "оскорбление" на его подзащитного не стали бы заводить дело.

Судья объявила заседание закрытым, рассмотрение дела в отношении Навального продолжится в 14:00 20 февраля.

Напомним, что в Бабушкинском суде Москвы сегодня состоялось третье слушание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. В ходе заседания гособвинение попросило выделить в отдельное производство материалы об оскорблении подозреваемым ветерана, его родственников, а также судьи и прокурора. Ходатайство оставили без удовлетворения.

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