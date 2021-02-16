Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится

В прошлом году из-за пандемии коронавируса торжество с 9 Мая перенесли на 24 июня.

16 февраля 2021, 09:18
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Дмитрий Песков рассказал о Параде Победы в 2021 году. Видео © LIFE

Парад Победы в 2021 году точно состоится, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что парад будет, это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет", — сказал представитель Кремля, отметив, что пока о дате говорить преждевременно.

От Южно-Сахалинска до Кронштадта. Лайф публикует видео парадов Победы в городах России

От Южно-Сахалинска до Кронштадта. Лайф публикует видео парадов Победы в городах России

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы с 9 Мая перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Забытый парад. Почему парад 1945 года в Берлине не стал главным парадом Победы

7 сентября, 04:30

Песков: Решения о продлении льготной ипотеки пока нет

сегодня в 10:15

Адвокат Навального заявил, что с оплатой штрафа его подзащитному могут помочь сторонники

сегодня в 10:33

Госдума одобрила закон о запрете на высадку из транспорта детей-безбилетников

сегодня в 10:12

Располневшая Боня похвасталась, что теперь не влезает в новое платье, которое оголило пышные формы

сегодня в 10:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1