Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится
В прошлом году из-за пандемии коронавируса торжество с 9 Мая перенесли на 24 июня.
Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Дмитрий Песков рассказал о Параде Победы в 2021 году. Видео © LIFE
Парад Победы в 2021 году точно состоится, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что парад будет, это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет", — сказал представитель Кремля, отметив, что пока о дате говорить преждевременно.
Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы с 9 Мая перенесли на 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации. Наблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.
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