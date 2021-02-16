В Татарстане и Крыму задержали "финансистов" ИГИЛ
У подозреваемых изъяли телефоны, компьютеры и магнитные носители информации.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России задержала в Татарстане и Крыму группу финансистов ИГИЛ*, которые несколько лет собирали средства для боевиков под видом благотворительной помощи. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Задержана группа лиц, которые с 2015 по 2019 год через созданные в сети Интернет сообщества под видом благотворительной помощи осуществляли сбор финансовых средств для перевода за рубеж на нужды боевиков", — рассказали в ФСБ.
Все подозреваемые являются гражданами России. В ходе обысков у них изъяли телефоны, компьютеры и магнитные носители информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности".
Ранее ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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