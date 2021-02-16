Боярский отправлен на обследование в больницу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отправлен в больницу на обследование. По данным Лайфа, поводом для этого стало плохое самочувствие. Всенародно любимый артист болен диабетом.

Ранее Пятый канал сообщал, что артиста осматривают врачи в петербургской больнице № 122. По словам жены артиста, она вызвала скорую, чтобы "перестраховаться".

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге после долгого лечения от ковида была выписана из больницы актриса Алиса Фрейндлих.

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