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Боярский отправлен на обследование в больницу

Жена артиста рассказала, что вызвала скорую помощь, чтобы "подстраховаться".

16 февраля 2021, 09:27
<p>Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отправлен в больницу на обследование. По данным Лайфа, поводом для этого стало плохое самочувствие. Всенародно любимый артист болен диабетом.

Ранее Пятый канал сообщал, что артиста осматривают врачи в петербургской больнице № 122. По словам жены артиста, она вызвала скорую, чтобы "перестраховаться".

"Последующее хуже предыдущего". Боярский пожалел об участии в ремейках о мушкетёрах

"Последующее хуже предыдущего". Боярский пожалел об участии в ремейках о мушкетёрах

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге после долгого лечения от ковида была выписана из больницы актриса Алиса Фрейндлих.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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