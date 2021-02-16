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В Кремле озвучили прогноз по возвращению Путина к очному формату работы

Ранее в России впервые с октября за сутки выявили менее 14 тысяч новых случаев ковида.

16 февраля 2021, 09:29
<p>Президент Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции.</p><p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Президент Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции.

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что очный формат мероприятий с участием Владимира Путина восстановится, предположительно, в течение нескольких месяцев, однако точную дату назвать нельзя.

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"Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно", проинформировал представитель Кремля.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 13 233 случая коронавирусной инфекции. Меньше фиксировалось только 10 октября прошлого года — 12 846 случаев. Общее количество выявленных в России случаев достигло 4 099 323. За всё время пандемии в стране скончалось от ковида 80 979 человек. За сутки болезнь унесла жизни ещё 459 пациентов.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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