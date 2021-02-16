В Кремле озвучили прогноз по возвращению Путина к очному формату работы
Ранее в России впервые с октября за сутки выявили менее 14 тысяч новых случаев ковида.
Президент Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции.
Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что очный формат мероприятий с участием Владимира Путина восстановится, предположительно, в течение нескольких месяцев, однако точную дату назвать нельзя.
"Возобновится, я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно", — проинформировал представитель Кремля.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено ещё 13 233 случая коронавирусной инфекции. Меньше фиксировалось только 10 октября прошлого года — 12 846 случаев. Общее количество выявленных в России случаев достигло 4 099 323. За всё время пандемии в стране скончалось от ковида 80 979 человек. За сутки болезнь унесла жизни ещё 459 пациентов.
Ранее Лайф сообщал, что звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра Юрий Соломин заразился коронавирусом. Режиссёра госпитализировали.
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