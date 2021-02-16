Актёр Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

"Вот только сейчас с ним разговаривала, он в порядке, но болеет ковидом. В лёгкой форме, его госпитализировали, он хорошо себя чувствует, но в силу возраста мы решили не рисковать и сразу обратились к докторам", — рассказала Лайфу директор театра Тамара Михайлова.