Актёр Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Художественный руководитель Малого театра почувствовал недомогание несколько дней назад.
Актёр и режиссёр Юрий Соломин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра, народный артист РСФСР Юрий Соломин заразился коронавирусом. Режиссёра госпитализировали. Предварительно, у 85-летнего артиста лёгкая форма заболевания.
"Вот только сейчас с ним разговаривала, он в порядке, но болеет ковидом. В лёгкой форме, его госпитализировали, он хорошо себя чувствует, но в силу возраста мы решили не рисковать и сразу обратились к докторам", — рассказала Лайфу директор театра Тамара Михайлова.
Ранее Лайф сообщал, что продюсер Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде из-за проблем с ногой.
Лента новостей
Выбор редакции
Худруком Малого театра переназначен Юрий Соломин
В Москве сотни человек пришли проститься с народным артистом РФ Борисом Клюевым — видео
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в начальниках
Слушания по делу Навального о клевете отложили на 20 февраля
В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом
Комментариев: 0