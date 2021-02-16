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Актёр Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Художественный руководитель Малого театра почувствовал недомогание несколько дней назад.

16 февраля 2021, 07:42
<p>Актёр и режиссёр Юрий Соломин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Актёр и режиссёр Юрий Соломин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Звезда фильмов "Обыкновенное чудо" и "Хождение по мукам", худрук Малого театра, народный артист РСФСР Юрий Соломин заразился коронавирусом. Режиссёра госпитализировали. Предварительно, у 85-летнего артиста лёгкая форма заболевания.

"Вот только сейчас с ним разговаривала, он в порядке, но болеет ковидом. В лёгкой форме, его госпитализировали, он хорошо себя чувствует, но в силу возраста мы решили не рисковать и сразу обратились к докторам", рассказала Лайфу директор театра Тамара Михайлова.

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Ранее Лайф сообщал, что продюсер Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде из-за проблем с ногой.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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