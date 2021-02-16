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Российский теннисист-дебютант сенсационно вышел в полуфинал турнира Большого шлема

До этого Аслан Карацев даже никогда не выступал на подобных соревнованиях.

16 февраля 2021, 07:13
<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44349130/page/1/value/EPA/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EPA</a> / DEAN LEWINS</p>

Фото © EPA / DEAN LEWINS

27-летний Аслан Карацев — настоящая сенсация текущего Australian Open. Российский теннисист никогда в жизни не пробивался в основную сетку турниров Большого шлема, а в этот раз с первой попытки смог дойти уже до полуфинала. В четвертьфинале он разделался с Григором Димитровым из Болгарии. В полуфинале Карацев сыграет с победителем пары Джокович — Зверев.

"Невероятное чувство. Первая основная сетка, первый полуфинал. Невероятно. Я не знал, что у Григора травма. В начале матча мне было сложно справиться с нервами. Со второго сета я пытался найти игру. А в третьем у него начались проблемы. В начале матча я ещё не справлялся с жарой", — признался Карацев после игры.

Карацев — первый теннисист в истории, которому удалось дойти до полуфинала дебютного турнира Большого шлема. В марте прошлого года он находился на 263-м месте в рейтинге, а по итогам этого Australian Open гарантированно войдёт в топ-50.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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