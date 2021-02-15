В Петербурге около 20 человек эвакуировали из-за пожара в квартире — видео

В Петербурге произошёл крупный пожар в квартире, эвакуировано 20 человек. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в жилом доме. По информации Лайфа, загорелась квартира на девятом этаже здания на Малой Бухарестской улице.

Из подъезда было эвакуировано около 20 человек. Как видно на кадрах с места ЧП, из окна квартиры виднеется пламя, а в какой-то момент раздаётся взрыв. Спасателям уже удалось локализовать пожар, они продолжают тушить огонь. Информации о пострадавших не поступало.