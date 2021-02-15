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Регион
Опубликовано 15 февраля 2021, 19:20

В Петербурге около 20 человек эвакуировали из-за пожара в квартире — видео

Данных о пострадавших не поступало.

В Петербурге произошёл крупный пожар в квартире, эвакуировано 20 человек. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в жилом доме. По информации Лайфа, загорелась квартира на девятом этаже здания на Малой Бухарестской улице.

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Из подъезда было эвакуировано около 20 человек. Как видно на кадрах с места ЧП, из окна квартиры виднеется пламя, а в какой-то момент раздаётся взрыв. Спасателям уже удалось локализовать пожар, они продолжают тушить огонь. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на нелегальном производстве в Подмосковье, пострадало семь человек.

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Иван Косицын
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