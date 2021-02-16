В Красноярском крае мать жестоко избивала и морила голодом годовалого сына-инвалида

В городе Назарове Красноярского края доставили в больницу истощённого годовалого малыша с ДЦП, которого жестоко избивала и морила голодом родная мать. Истерзанного ребёнка и его двухлетнюю сестру забрали из семьи после появления в соцсетях душераздирающего видео с избиением мальчика.

На ужасающих кадрах Екатерина Ф. заливает в рот малышу смесь из бутылочки со словами "Сейчас я её так выдавлю, раз ты её пить не хочешь" и несколько раз сильно бьёт его по лицу. При этом маленькая дочь мучительницы наблюдает за жуткой, но явно уже ставшей привычной сценой. Девочку жестокость матери не пугает. Истязания ребёнка продолжились, когда он засунул в рот пальцы. Женщина была увлечена разговором по телефону и просмотром фильма, но встала ради "воспитания" и начала зверски бить сына.