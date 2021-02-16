В Красноярском крае мать жестоко избивала и морила голодом годовалого сына-инвалида
Малыш в своём возрасте весит всего семь килограммов.
Жительница Назарова жестоко избивает сына-инвалида. Видео © Соцсети
В городе Назарове Красноярского края доставили в больницу истощённого годовалого малыша с ДЦП, которого жестоко избивала и морила голодом родная мать. Истерзанного ребёнка и его двухлетнюю сестру забрали из семьи после появления в соцсетях душераздирающего видео с избиением мальчика.
На ужасающих кадрах Екатерина Ф. заливает в рот малышу смесь из бутылочки со словами "Сейчас я её так выдавлю, раз ты её пить не хочешь" и несколько раз сильно бьёт его по лицу. При этом маленькая дочь мучительницы наблюдает за жуткой, но явно уже ставшей привычной сценой. Девочку жестокость матери не пугает. Истязания ребёнка продолжились, когда он засунул в рот пальцы. Женщина была увлечена разговором по телефону и просмотром фильма, но встала ради "воспитания" и начала зверски бить сына.
По словам автора видео, который предпочёл не раскрывать свою личность, женщина беременна третьим ребёнком. Оператор утверждает, что мать устраивала пьяные застолья с сожителем, морила сына-инвалида голодом и постоянно его избивала. Малыш в своём возрасте весил всего семь килограммов. В отношении 28-летней героини ролика завели уголовное дело по статье "Истязание малолетнего".
"Сотрудниками полиции дети женщины 2019 и 2018 г.р. изъяты из семьи, помещены в медицинское учреждение", — сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Владивостока избил до госпитализации подростков, облюбовавших его незапертое авто.
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