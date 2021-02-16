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Минюст исключил возможность освобождения Навального по требованию Евросоюза

В ведомстве заявили, что этот процесс по делу "Ив Роше" не подпадает под правило 39 Регламента ЕСПЧ.

16 февраля 2021, 14:00
<p>Фото © Пресс-служба Мосгорсуда</p>

Фото © Пресс-служба Мосгорсуда

Россия не сможет освободить осуждённого по делу "Ив Роше" Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза. Такая позиция ЕС была бы не только вмешательством, но и переходом за "красную линию", заявили в пресс-службе Минюста РФ.

"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за "красную линию", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве пояснили, что такое требование не может подлежать исполнению с точки зрения международного права.

Лайф вспоминает дело "Ив Роше", за которое Алексею Навальному заменили срок на реальный

Лайф вспоминает дело "Ив Роше", за которое Алексею Навальному заменили срок на реальный

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". С учётом домашнего ареста и времени, проведённого в СИЗО, Навальный отправится в колонию на два года и восемь месяцев. Защита блогера заявила о решении обжаловать вердикт.

Авторы
Бражников Андрей
Бражников Андрей

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