Минюст исключил возможность освобождения Навального по требованию Евросоюза
В ведомстве заявили, что этот процесс по делу "Ив Роше" не подпадает под правило 39 Регламента ЕСПЧ.
Фото © Пресс-служба Мосгорсуда
Россия не сможет освободить осуждённого по делу "Ив Роше" Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза. Такая позиция ЕС была бы не только вмешательством, но и переходом за "красную линию", заявили в пресс-службе Минюста РФ.
"Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за "красную линию", — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве пояснили, что такое требование не может подлежать исполнению с точки зрения международного права.
Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде вынес решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". С учётом домашнего ареста и времени, проведённого в СИЗО, Навальный отправится в колонию на два года и восемь месяцев. Защита блогера заявила о решении обжаловать вердикт.
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