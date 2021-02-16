Минюст исключил возможность освобождения Навального по требованию Евросоюза

Россия не сможет освободить осуждённого по делу "Ив Роше" Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию Евросоюза. Такая позиция ЕС была бы не только вмешательством, но и переходом за "красную линию", заявили в пресс-службе Минюста РФ.