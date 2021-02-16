На Украине журналиста и блогера Анатолия Шария заподозрили в госизмене
По версии СБУ, он вёл противоправную деятельность против своей страны в информационной сфере.
Фото © Instagram / Анатолий Шарий
Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает в государственной измене известного блогера, журналиста и политика Анатолия Шария. Также ему вменяют "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
"По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур", — говорится на сайте спецслужбы.
Сам же журналист, который получил политическое убежище в Евросоюзе много лет назад, считает случившееся ещё одним подтверждением его преследования властями Украины по политическим мотивам.
"Благодарю СБУ за предъявление подозрения путём публикации пропагандистского ролика в "Телеграме" по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика", — написал в своём телеграм-канале журналист.
Напомним, ранее СБУ сообщала о задержании "российского шпиона" по прозвищу Джигурда.
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