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Лавров — о призыве США с подозрением относиться к "Спутнику V": Мы никогда не дружим против кого-либо

При этом российскую вакцину против ковида уже одобрили более чем в 20 странах мира.

16 февраля 2021, 13:23
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на призывы из Вашингтона с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V". Он напомнил, что представители новой администрации США заявили о том, что препарат центра Гамалеи — это "геополитический замысел Кремля", из-за которого "можно попасть в зависимость от России".

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"Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счёт, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было", — отметил министр после встречи с главой МИД Того Робером Дюссеем.

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Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля научный журнал Lancet обнародовал итоги испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от ковида. Приём российской вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение "Спутника V" уже одобрили более чем в 20 странах мира.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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