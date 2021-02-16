Полиция отказалась возбуждать дело против Пригожина по жалобе Шнурова

Полиция не стала возбуждать дело в отношении Иосифа Пригожина по жалобе лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Он обратился в МВД из-за якобы имевших место угроз со стороны продюсера. В полиции не увидели оснований для открытия дела.

"Сегодня Сергей Шнуров получил отказ в возбуждении уголовного дела по его заявлению. По закону он должен был сначала сам написать объяснение, а потом объяснение должны брать у меня. Объяснение он не приехал писать, он написал только заявление", — рассказал Лайфу Пригожин.

Продюсер уточнил, что ему даже не пришлось ехать на допрос. Пригожину позвонил следователь и спросил, сможет ли он приехать. Тот проконсультировался со своим адвокатом Сергеем Жориным и выяснил, что в этом нет необходимости. Правоохранители также не увидели в действиях продюсера состава преступления, на чём всё и закончилось. При этом Пригожин отметил, что Шнур пытался его привлечь за "угрозы", когда он находился в больнице "на грани жизни и смерти". Выписался продюсер недавно.

Напомним, конфликт Шнурова и Пригожина начался ещё в 2020 году, когда певец раскритиковал жену Пригожина, а продюсер назвал певца "сытым ссыкуном" и предупредил оппонента, что, если тот продолжит оскорбительно высказываться в адрес Валерии, он рано или поздно "треснет его по башке".

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