В Раде назвали Кубань "ещё одним государством, созданным украинцами"
Депутаты явились на заседание в майках с названием региона.
Фото © Telegram-канал "Гончаренко"
Депутаты Верховной рады Украины отметили день образования Кубанской народной республики. Она просуществовала всего два года — с 1918-го по 1920-й. Нардепы сегодня явились на заседание в майках с надписью Kuban. Пост с фотографиями опубликовал глава объединения, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
В публикации он заявил, что Кубань — это "ещё одно государство, созданное украинским народом".
"16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики. Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это ещё одно государство, которое создали украинцы", — заявил Гончаренко.
Россию он назвал "тюрьмой народов" и заверил, что Кубань станет украинским "островом свободы".
Напомним, что Кубань — неофициальное название части Краснодарского края, который является одним из регионов Российской Федерации.
Напомним, ранее Пётр Порошенко потребовал от Зеленского продолжения "непрерывной осады Кремля" с помощью санкций, а также посоветовал привлечь США к переговорам по Донбассу.
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