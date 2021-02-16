В Раде назвали Кубань "ещё одним государством, созданным украинцами"

Депутаты Верховной рады Украины отметили день образования Кубанской народной республики. Она просуществовала всего два года — с 1918-го по 1920-й. Нардепы сегодня явились на заседание в майках с надписью Kuban. Пост с фотографиями опубликовал глава объединения, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

В публикации он заявил, что Кубань — это "ещё одно государство, созданное украинским народом".

"16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики. Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань — это ещё одно государство, которое создали украинцы", — заявил Гончаренко.

Россию он назвал "тюрьмой народов" и заверил, что Кубань станет украинским "островом свободы".

Напомним, что Кубань — неофициальное название части Краснодарского края, который является одним из регионов Российской Федерации.

Напомним, ранее Пётр Порошенко потребовал от Зеленского продолжения "непрерывной осады Кремля" с помощью санкций, а также посоветовал привлечь США к переговорам по Донбассу.

Авторы