Как пережить шестидневную рабочую неделю: психологи советуют договориться с собой

Эта рабочая неделя в России длинная — трудиться придётся вместо пяти шесть дней (с 15 по 20 февраля). Зато затем россиян ожидают длинные выходные (с 21 по 23 февраля). Именно на последнем лучше сосредотачивать внимание, чтобы легче перенести долгую рабочую неделю. Такой совет дают психологи.

"Я всегда своим клиентам говорю, что нет дров, нет и тепла. Если говорить применительно к шестидневке, надо понимать, что это не столь критично, и просто надо себя мотивировать тем, что потом у нас три дня выходных. Можно будет заниматься всеми своими делами, отдыхать", — объяснил в беседе с Лайфом психолог Игорь Козлов.

Он также советует попробовать сделать себе установку на перепрограммирование внутреннего будильника. Например, считать вторник понедельником. Также может помочь соблюдение биологического режима. Это позволит избежать стресса и гораздо легче переносить длинную рабочую неделю. Коллега Игоря Козлова Илья Шабшин советует на этой неделе также внимательнее относиться к себе. Делать перерывы, к примеру, чтобы попить чай.

"Нужно заранее с собой договориться, что предстоит непростая неделя, но это не катастрофа и не трагедия, и я безусловно справлюсь, — говорит психолог.

С негативными мыслями Шабшин предложил бороться посредством так называемого списка Робинзона. Нужно взять листочек бумаги, разделить пополам, слева написать негативные мысли, а справа — попробовать их опровергнуть, впоследствии перечитывая.

"Это будет намного лучше, полезнее, чем просто с собой в уме разговаривать", — объяснил Шабшин.

Ранее бизнес-коуч в интервью Лайфу рассказала, как легче вернуть сотрудников с удалёнки в офис.

Авторы