Как легче вернуть сотрудников с удалёнки в офис: бизнес-коуч дала советы

Возвращение в офис после длительной работы из дома может стать весьма болезненным процессом, ведь многие сотрудники уже не видят смысла в "физическом присутствии", поскольку и так справляются со своими обязанностями. Карьерный коуч и специалист по развитию бизнеса Наталья Болмазова в беседе с Лайфом рассказала, как грамотно вернуть сотрудников с удалёнки.

"Психологические сложности: сейчас очень многие поняли, что работа — это не главное в жизни, и большинство готово рассматривать варианты, исключительно когда удалёнка чередуется с офисом. Психологически люди ищут там, где хорошо. Повышенная тревожность за те факторы, которые человек не может контролировать. Это может останавливать человека вернуться в привычный ранее образ жизни", — говорит коуч.

Наталья Болмазова советует руководителям обязательно провести личную встречу с каждым сотрудником: "заново познакомиться", узнать, что изменилось, и рассказать в ответ, что изменилось для руководства.

Далее она рекомендует провести общее собрание и на нём рассказать о новых правилах и выслушать пожелания. Болмазова полагает, что предпочтения сотрудников будут в основном совпадать. Она советует ни в коем случае не игнорировать опасения подчинённых о безопасности и здоровье. Работодателям следует делать за счёт компании тесты, обеспечивать сотрудникам безопасность в офисе не только физическую, но и психологическую.

Ранее Лайф писал о результатах опроса, согласно которому более половины россиян в 2020 году были вынуждены брать подработку в свободное время ради дополнительного заработка.

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