Потанин стал первым россиянином, заработавшим $30 млрд по версии Forbes
Это произошло благодаря росту котировок акций "Норникеля".
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Владимир Потанин, один из совладельцев компании "Норникель", увеличил своё состояние до 30 млрд долларов. Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes.
По данным издания, всё дело в росте котировок акций "Норникеля". По состоянию на 20:39 мск они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку, а на пике их стоимость достигала 26 300 рублей.
Этому не смог помешать даже штраф в 146 млрд рублей, назначенный в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. Этот вердикт суда снизил стоимость ценных бумаг компании лишь на 1%.
Шестилетняя россиянка-блогер вошла в список Forbes. Число её подписчиков в несколько раз больше, чем у Моргенштерна
Также рост котировок акций "Норникеля" объясняется тем, что металлы, как и в предыдущие пять лет, всё ещё торгуются на своих максимумах: никель — $18 700 за тонну, медь — $8400 за тонну, палладий — $2470 за унцию, а платина поднялась до уровня $1300 за унцию.
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А ранее Forbes выяснил, в какой стране живут самые щедрые люди. По объёмам благотворительных пожертвований 2020 год стал одним из самых насыщенных в истории, причём наибольшее их количество на душу населения было зарегистрировано в Ирландии.
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