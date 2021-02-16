Похороны создателя Hustler Ларри Флинта решили превратить в вечеринку со стриптизом

Похороны создателя всемирно известного порнографического журнала Hustler, медиамагната Ларри Флинта пройдут в его стриптиз-клубе, расположенном в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TMZ.

Церемония станет отражением насыщенной жизни Флинта. Выступят участницы стриптиз-шоу Sexxy After Dark. Гостям будут предлагать фирменный коктейль Flynt Goldfinger на основе водки. Во время церемонии с крыши здания выпустят воздушные шары.

Организаторы решили подзаработать на похоронах. Все желающие старше 21 года смогут посетить церемонию в компании до четырёх человек, заплатив от $50.

Напомним, что медиамагнат и основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался в среду утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Ему было 78 лет.

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