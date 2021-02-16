Похороны создателя Hustler Ларри Флинта решили превратить в вечеринку со стриптизом
Приглашены все. Правда, не бесплатно.
Фото © Getty Images / Steve Grayson / WireImage
Похороны создателя всемирно известного порнографического журнала Hustler, медиамагната Ларри Флинта пройдут в его стриптиз-клубе, расположенном в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TMZ.
Церемония станет отражением насыщенной жизни Флинта. Выступят участницы стриптиз-шоу Sexxy After Dark. Гостям будут предлагать фирменный коктейль Flynt Goldfinger на основе водки. Во время церемонии с крыши здания выпустят воздушные шары.
Организаторы решили подзаработать на похоронах. Все желающие старше 21 года смогут посетить церемонию в компании до четырёх человек, заплатив от $50.
Напомним, что медиамагнат и основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался в среду утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Ему было 78 лет.
Лента новостей
Выбор редакции
Россия зафиксировала активизацию "спящих ячеек" ИГИЛ в Сирии
Священник устроил стриптиз для прихожан, высмеяв абсурдное правило на время пандемии — видео
Украинские железнодорожники сняли на видео свои "средневековые" условия труда
Адвокат попросила полностью оправдать Навального по делу о клевете на ветерана
В Чувашии возбудили дело после смерти не дождавшейся лечения девочки
Комментариев: 0