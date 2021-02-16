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Похороны создателя Hustler Ларри Флинта решили превратить в вечеринку со стриптизом

Приглашены все. Правда, не бесплатно.

16 февраля 2021, 08:19
<p>Фото © Getty Images / Steve Grayson / WireImage</p>

Фото © Getty Images / Steve Grayson / WireImage

Похороны создателя всемирно известного порнографического журнала Hustler, медиамагната Ларри Флинта пройдут в его стриптиз-клубе, расположенном в Лас-Вегасе. Об этом сообщает TMZ.

Церемония станет отражением насыщенной жизни Флинта. Выступят участницы стриптиз-шоу Sexxy After Dark. Гостям будут предлагать фирменный коктейль Flynt Goldfinger на основе водки. Во время церемонии с крыши здания выпустят воздушные шары.

Организаторы решили подзаработать на похоронах. Все желающие старше 21 года смогут посетить церемонию в компании до четырёх человек, заплатив от $50.

Плейбой нашего времени. Хью Хефнер и его "зайчихи"

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Напомним, что медиамагнат и основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт скончался в среду утром в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности. Ему было 78 лет.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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