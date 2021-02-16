Барецкий предложил хоронить звёзд шоу-бизнеса на отдельном кладбище с танцплощадкой

Открыть в Москве, а возможно, и в Санкт-Петербурге, отдельное кладбище для звёзд шоу-бизнеса. Хоронить их там под эстрадную музыку рядом с танцплощадкой. С такой инициативой выступил одиозный шоумен Стас Барецкий. Его PR-директор Вадим Горжанкин заявил, что артист якобы намерен направить эту инициативу на рассмотрение в Госдуму.

"Как заявил Барецкий, если государство в сложное для страны время не имеет возможности поддержать шоу-бизнес в пандемию, то пусть хотя бы достойно похоронит его. Также открытие кладбища российского шоу-бизнеса необходимо для пресечения вандализма и проведения ритуалов на могилах артистов и медийных личностей, которые особенно подвержены таким напастям", — рассказал Горжанкин.

По его словам, Барецкий намерен оборудовать кладбище "танцплощадкой, на которой будет играть жизнеутверждающая эстрадная музыка".

Также Горжанкин заявил, что многие звёзды шоу-бизнеса, с которыми он плотно взаимодействует в качестве PR-директора, якобы активно поддержали данную инициативу.

Ранее скандально известный Барецкий вновь попал в аварию, на этот раз в Санкт-Петербурге.

Авторы