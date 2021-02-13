В офисе Зеленского связали падение рейтинга президента с работой "мощнейшей машины"

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что есть несколько причин падения рейтинга главы государства Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, первой причиной снижения рейтинга украинского лидера стали сложные времена и пандемия коронавируса. Ермак уточнил, что подобная тенденция наблюдается не только на Украине.

"Вторая причина — против украинской власти целенаправленно целых два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день, сегодня даже, положительные достижения нивелирует", — отметил глава офиса Зеленского.

Ермак также добавил, что сегодня почти не прекращается "поток лжеинформации, практически откровенных оскорблений" в адрес властей Незалежной.

А ранее в Верховной раде рассказали об "афере века" с поставками российского газа. Оказалось, что Незалежная могла приобретать сырьё по куда более низкой цене, чем есть сейчас.

Авторы