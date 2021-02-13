В офисе Зеленского связали падение рейтинга президента с работой "мощнейшей машины"
Снижение уровня доверия также произошло из-за непростой ситуации в стране и ковида.
Фото © ТАСС / Zuma
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что есть несколько причин падения рейтинга главы государства Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".
По его словам, первой причиной снижения рейтинга украинского лидера стали сложные времена и пандемия коронавируса. Ермак уточнил, что подобная тенденция наблюдается не только на Украине.
"Вторая причина — против украинской власти целенаправленно целых два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день, сегодня даже, положительные достижения нивелирует", — отметил глава офиса Зеленского.
Ермак также добавил, что сегодня почти не прекращается "поток лжеинформации, практически откровенных оскорблений" в адрес властей Незалежной.
В январе сообщалось о серьёзном падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Среди причин снижения уровня доверия эксперты называют повышение тарифов на газ и электричество, которое на Украине прозвали "тарифным геноцидом". Недовольные граждане страны стали выходить на акции протеста в разных городах, а в Житомире несколько сотен человек взяли штурмом здание местного облсовета.
А ранее в Верховной раде рассказали об "афере века" с поставками российского газа. Оказалось, что Незалежная могла приобретать сырьё по куда более низкой цене, чем есть сейчас.
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