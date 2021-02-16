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На автохама, сбившего женщину с коляской в Новосибирске, возбудили дело о покушении на убийство двух лиц

Водитель подтвердил на допросе, что всё произошло из-за замечания: прохожей не понравилось, что он припарковался на газоне.

16 февраля 2021, 15:01

Допрос водителя, сбившего женщину с коляской в Новосибирске

Видео © СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о наезде автомобиля на женщину с коляской. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, происшествие будет расследоваться по части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица из хулиганских побуждений).

Сам водитель на допросе рассказал, что инциденту предшествовал конфликт: прохожей не понравилось, что он припарковался на газоне.

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"Подходит женщина, начинает ругаться, почему я стою на парковке, то есть на газоне. Я вижу, что она мне дорогу перегораживает, говорит: "Я вызываю ДПС", — оправдывается виновник аварии.

Напомним, что в результате происшествия потерпевшая упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился годовалый малыш. Сам ребёнок, к счастью, не пострадал, а молодую маму после произошедшего доставили в медицинское учреждение, где у неё диагностировали перелом ноги.

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"В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено, он задержан, с его участием выполняется запланированный комплекс следственных и процессуальных действий. Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей", — прокомментировали в следствии.

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской из-за сделанного ему замечания — видео

В Новосибирске водитель сбил женщину с коляской из-за сделанного ему замечания — видео

Ранее Лайф сообщал, что водитель сбил женщину с коляской из-за сделанного ему замечания. По первоначальной информации, женщина решила узнать, почему автолюбитель поставил машину именно на этом месте.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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