Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке в своей жизни

Ведущая телешоу "Орёл и решка" и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала подписчикам в соцсетях о самой дорогой покупке в своей жизни. Как сообщает портал "Дни.ру", речь идёт о 23 миллионах рублей.

"Если говорить про траты в отношении себя, то это "ламба" за 23 миллиона рублей", — ответила она на вопрос подписчика.

Настя Ивлеева — блогер, ведущая, звезда "Инстаграма". Родилась в Петербурге. После окончания школы поступила на факультет рекламы и связей с общественностью. Работала мастером по маникюру, хостес в ночном клубе и чайхане. После переезда в Москву училась в школе телевидения. В 2019 году Ивлеева вышла замуж за популярного рэпера Элджея и взяла его необычную фамилию. Подробнее о биографии телеведущей читайте на сайте uznayvse.ru.

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