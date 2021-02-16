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Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке в своей жизни

Рекордную сумму журналистка потратила на шикарный спорткар.

16 февраля 2021, 14:53
<p>Анастасия Ивлеева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGe9WmcgBHA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_agentgirl_</a></p>

Анастасия Ивлеева. Фото © Instagram / _agentgirl_

Ведущая телешоу "Орёл и решка" и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала подписчикам в соцсетях о самой дорогой покупке в своей жизни. Как сообщает портал "Дни.ру", речь идёт о 23 миллионах рублей.

"Если говорить про траты в отношении себя, то это "ламба" за 23 миллиона рублей", — ответила она на вопрос подписчика.

Ивлееву оштрафовали на 150 тыс. рублей, и это только за 3 месяца за рулём её нового Lamborghini

Ивлееву оштрафовали на 150 тыс. рублей, и это только за 3 месяца за рулём её нового Lamborghini

Настя Ивлеева — блогер, ведущая, звезда "Инстаграма". Родилась в Петербурге. После окончания школы поступила на факультет рекламы и связей с общественностью. Работала мастером по маникюру, хостес в ночном клубе и чайхане. После переезда в Москву училась в школе телевидения. В 2019 году Ивлеева вышла замуж за популярного рэпера Элджея и взяла его необычную фамилию. Подробнее о биографии телеведущей читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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