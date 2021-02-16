Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке в своей жизни
Рекордную сумму журналистка потратила на шикарный спорткар.
Анастасия Ивлеева. Фото © Instagram / _agentgirl_
Ведущая телешоу "Орёл и решка" и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала подписчикам в соцсетях о самой дорогой покупке в своей жизни. Как сообщает портал "Дни.ру", речь идёт о 23 миллионах рублей.
"Если говорить про траты в отношении себя, то это "ламба" за 23 миллиона рублей", — ответила она на вопрос подписчика.
Настя Ивлеева — блогер, ведущая, звезда "Инстаграма". Родилась в Петербурге. После окончания школы поступила на факультет рекламы и связей с общественностью. Работала мастером по маникюру, хостес в ночном клубе и чайхане. После переезда в Москву училась в школе телевидения. В 2019 году Ивлеева вышла замуж за популярного рэпера Элджея и взяла его необычную фамилию. Подробнее о биографии телеведущей читайте на сайте uznayvse.ru.
Лента новостей
Выбор редакции
Как выглядела Ивлеева, работая в чайхане: архивные фото от блогерши с "наливными ляхами"
Блогерша из Киева с самыми большими скулами показала зубы без коронок, и это зрелище ужаснёт любого
Барецкий предложил хоронить звёзд шоу-бизнеса на отдельном кладбище с танцплощадкой
Американец рассказал, почему решил привиться "Спутником V" в Крыму
Учёные рассказали, какого цвета коронавирус
Комментариев: 0