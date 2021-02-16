"Уходим": туристы сняли, как на них идёт лавина в Приэльбрусье
Компания поначалу наблюдала за этим с шутками, а потом испугалась.
Из-за мощных снегопадов в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии временно закрыты все горнолыжные трассы, объявлена повышенная лавинная опасность. МЧС приходится искусственно вызывать сход снега, чтобы обезопасить людей. Одну из таких специально вызванных лавин сняли на видео туристы.
На ролике видно, что лавина за секунды с грохотом обрушивается с горы на долину, из-за чего в воздух поднялась большая снежная масса. Но количество снега было так велико, что снежное облако не остановил лес у подножья горы, оно накрыло окраины посёлка вместе с авторами ролика.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в начале января на горнолыжной базе "Гора Отдельная" в Норильске сошла лавина. В результате происшествия погибли три человека. Позднее выяснилось, что это местный бизнесмен, отдыхавший с женой и ребёнком. В регионе был объявлен траур из-за гибели семьи.
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