"Уходим": туристы сняли, как на них идёт лавина в Приэльбрусье

Принудительный сход лавины на Эльбрусе. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS )

Из-за мощных снегопадов в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии временно закрыты все горнолыжные трассы, объявлена повышенная лавинная опасность. МЧС приходится искусственно вызывать сход снега, чтобы обезопасить людей. Одну из таких специально вызванных лавин сняли на видео туристы.

На ролике видно, что лавина за секунды с грохотом обрушивается с горы на долину, из-за чего в воздух поднялась большая снежная масса. Но количество снега было так велико, что снежное облако не остановил лес у подножья горы, оно накрыло окраины посёлка вместе с авторами ролика.