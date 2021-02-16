В Нур-Султане корову подняли краном на крышу многоэтажного дома — видео
По данному факту проводится проверка.
В Нур-Султане корову подняли краном на крышу многоэтажного дома. Видео © Instagram / zhaloby_astana
Необычное зрелище строители устроили для жителей Нур-Султана — столицы Казахстана. Зачем-то корову подняли при помощи крана на крышу возводимого многоэтажного дома. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Случай произошёл на улице Нажимеденова. На кадрах видно, как стреноженную корову поднимают на крышу строящегося семиэтажного здания. Там её встречает несколько человек. Автор видео задался логичным вопросом — для чего она им там нужна?
"По данному факту проводится проверка. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка. Нарушитель будет привлечён к ответственности", — заявили местным СМИ в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.
Через некоторое время нашёлся тот, кто объяснил, зачем понадобилась на крыше здания живая корова. Начальник строительного участка сообщил, что корову на крышу доставили, чтобы забить и разделать, а мясо передать малоимущим.
Запись с извинениями перед гражданами Казахстана. Видео © tengrinews.kz
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