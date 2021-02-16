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Курс биткоина достиг психологической отметки — $50 тысяч

Так дорого эта криптовалюта не стоила никогда.

16 февраля 2021, 12:30

Фото © Zuma / ТАСС

Курс биткоина сегодня продолжил повышаться на биржах и уже преодолел психологическую отметку — 50 тысяч долларов.

Так, на бирже Binance — крупнейшей по объёму торгов криптовалютами — биткоин уже подорожал до 50,1 тысячи долларов. В то же время компания CoinMarketCap, приводящая усреднённое значение по двум десяткам бирж, показывает его стоимость пока в среднем в размере 49,98 тысячи долларов. Но тренд на повышение курса продолжается.

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Ранее Лайф рассказывал про программиста из Сан-Франциско, который потерял пароль от кошелька с биткоинами на сотни миллионов долларов. У него осталось только две попытки.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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