Курс биткоина достиг психологической отметки — $50 тысяч
Так дорого эта криптовалюта не стоила никогда.
Фото © Zuma / ТАСС
Курс биткоина сегодня продолжил повышаться на биржах и уже преодолел психологическую отметку — 50 тысяч долларов.
Так, на бирже Binance — крупнейшей по объёму торгов криптовалютами — биткоин уже подорожал до 50,1 тысячи долларов. В то же время компания CoinMarketCap, приводящая усреднённое значение по двум десяткам бирж, показывает его стоимость пока в среднем в размере 49,98 тысячи долларов. Но тренд на повышение курса продолжается.
Ранее Лайф рассказывал про программиста из Сан-Франциско, который потерял пароль от кошелька с биткоинами на сотни миллионов долларов. У него осталось только две попытки.
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