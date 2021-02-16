В Новосибирске студент зарезал одногруппника у ворот вуза

В Новосибирске один студент зарезал другого у ворот высшего учебного заведения. Случилось это напротив корпуса НГТУ на проспекте Карла Маркса, 20. 18-летний парень получил ножевое ранение в область грудной клетки и скончался в машине скорой помощи.

Как стало известно Лайфу, нападавший "исповедался" в совершённом преступлении в соцсетях. Магистрант кафедры психологии и педагогики НГТУ Денис М. объяснил, что погибший "увёл у него бабу". При этом измену любимой молодой человек назвал причиной второстепенной. Первой, по его словам, стала позиция студента — "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь".