Скончалась актриса из фильма "А зори здесь тихие"
Причиной её смерти могли стать осложнения после ковида.
Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Кичанова скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.
"В Малом театре несчастье: ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Георгиевна Кичанова (27 июля 1949 г. – 16 февраля 2021 г.)", — отметили там.
Причиной смерти актрисы, как сообщает МК, могли стать осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции.
После окончания ГИТИСа в 1972 году Кичанова получила приглашение на работу в Малом театре, где сыграла почти 50 ролей. Она работала на сцене почти полвека. Среди известных ролей в театре — княжна Мстиславская ("Царь Фёдор Иоаннович" А.К. Толстого), Лизанька ("Достигаев и другие" М. Горького), Устинья Наумовна ("Свои люди — сочтёмся!" А.Н. Островского), Атаманша ("Снежная королева" Е. Шварца) и другие.
Кинозрителям Лариса Кичанова стала известна после участия в фильмах "Хождение по мукам", "А у нас на заводе" и особенно в киноленте "А зори здесь тихие".
Ранее стало известно о кончине актёра театра и кино Виталия Альшанского. Ему был 51 год.
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