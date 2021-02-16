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Скончалась актриса из фильма "А зори здесь тихие"

Причиной её смерти могли стать осложнения после ковида.

16 февраля 2021, 12:53
<p>Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Лариса Кичанова скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.

"В Малом театре несчастье: ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Георгиевна Кичанова (27 июля 1949 г. – 16 февраля 2021 г.)", — отметили там.

Причиной смерти актрисы, как сообщает МК, могли стать осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции.

После окончания ГИТИСа в 1972 году Кичанова получила приглашение на работу в Малом театре, где сыграла почти 50 ролей. Она работала на сцене почти полвека. Среди известных ролей в театре — княжна Мстиславская ("Царь Фёдор Иоаннович" А.К. Толстого), Лизанька ("Достигаев и другие" М. Горького), Устинья Наумовна ("Свои люди — сочтёмся!" А.Н. Островского), Атаманша ("Снежная королева" Е. Шварца) и другие.

Кинозрителям Лариса Кичанова стала известна после участия в фильмах "Хождение по мукам", "А у нас на заводе" и особенно в киноленте "А зори здесь тихие".

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Ранее стало известно о кончине актёра театра и кино Виталия Альшанского. Ему был 51 год.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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