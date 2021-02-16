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Тяжелобольную экс-супругу Аршавина вместе с детьми выселяют из особняка под Петербургом

Женщина борется со страшным заболеванием, которое изуродовало её лицо.

16 февраля 2021, 12:43
<p>Свадебная фотография Андрея и Алисы Аршавиных. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/andrew_arshavin_10/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Аршавин</a></p>

Свадебная фотография Андрея и Алисы Аршавиных. Фото © Instagram / Андрей Аршавин

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин и его мать выиграли суд у бывшей супруги футболиста Алисы Казьминой. 38-летняя женщина с тремя детьми должна освободить особняк в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом.

"11 января 2021 года Алиса подала краткую апелляционную жалобу, а уже к 12 марта должна подать полную апелляционную жалобу. После того как это произойдёт, суд будет решать вопрос об отправке материалов в апелляционный суд", — рассказал Лайфу её адвокат Павел Волошин.

Согласно базе данных суда, ответчиком в иске выступает мать Аршавина — Татьяна Ивановна. Решение о выселении Алисы, двухлетней дочери футболиста Есении и двух детей экс-супруги от другого брака было принято ещё в декабре прошлого года, а 11 января утверждено в окончательной редакции.

Экс-жена Аршавина выложила пугающие фото, показав вблизи изуродованное болезнью лицо

Экс-жена Аршавина выложила пугающие фото, показав вблизи изуродованное болезнью лицо

Напомним, Алиса сообщила о попытках выселить её вместе с детьми из совместно нажитой жилплощади 30 января. Аршавин также отказался прописывать Есению в своей квартире в Санкт-Петербурге, и теперь её не принимает ни одно дошкольное учреждение Северной столицы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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