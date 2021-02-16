Тяжелобольную экс-супругу Аршавина вместе с детьми выселяют из особняка под Петербургом

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин и его мать выиграли суд у бывшей супруги футболиста Алисы Казьминой. 38-летняя женщина с тремя детьми должна освободить особняк в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом.

"11 января 2021 года Алиса подала краткую апелляционную жалобу, а уже к 12 марта должна подать полную апелляционную жалобу. После того как это произойдёт, суд будет решать вопрос об отправке материалов в апелляционный суд", — рассказал Лайфу её адвокат Павел Волошин.

Согласно базе данных суда, ответчиком в иске выступает мать Аршавина — Татьяна Ивановна. Решение о выселении Алисы, двухлетней дочери футболиста Есении и двух детей экс-супруги от другого брака было принято ещё в декабре прошлого года, а 11 января утверждено в окончательной редакции.

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