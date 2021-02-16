Учёные рассказали, какого цвета коронавирус

Фотографии, на которых коронавирус изображается в красных, жёлтых, синих или розовых цветах, не имеют ничего общего с реальностью, заявил профессор французской Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер. Учёный рассказал, какого на самом деле цвета источник ковида.

"Коронавирус — это своего рода шаровое скопление. Его настоящие цвета — чёрный и белый. Однако, поскольку размер частицы SARS-CoV-2 меньше длины волны света, он имеет цвет только условно", — объяснил профессор изданию Le Parisien.

По словам исследователя, искусственные цвета, как красный, жёлтый, синий и розовый, используются для изображения коронавируса для удобства восприятия. Они просто позволяют лучше различать детали.

Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона выделили группу симптомов, указывающих на заражение коронавирусом.

Авторы