Россиянин отсудил у авиакомпании деньги за ночные кошмары после крушения самолёта

Один из выживших пассажиров самолёта, который в 2019 году рухнул во время рейса из Улан-Удэ в Нижнеангарск, отсудил у авиакомпании "Ангара" 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По словам мужчины, после крушения его регулярно мучают ночные кошмары.

Как отметила клинический психолог, кандидат наук Марина Солдатенкова, подобный стресс может выдержать далеко не каждый. Восстановление психики после пережитого может продолжаться не один год.

"При тяжёлых стрессах человеку очень тяжело без профессиональной помощи. Это может быть и год, и два. В определённый момент человек может не выйти из стресса, а застрять в таком подвешенном постстрессовом состоянии на всю оставшуюся жизнь", — рассказала специалист телеканалу "360".

Психолог добавила, что жертвам аварийных ситуаций нужно обязательно обращаться к специалистам, потому что они знают, как помочь человеку избавиться от стресса.

"Специалист в таких стрессах должен помочь человеку не загонять ситуацию страха и стресса внутрь себя, а, наоборот, выводить. Чем больше человек говорит об этом, прорисовывает, рассказывает, тем быстрее ситуация стресса из него выходит", — говорит Марина Солдатенкова.

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