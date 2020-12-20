В ЦАР вспыхнуло крупное восстание, повстанцы угрожают столице страны

Ситуация в республике обострилась накануне президентских выборов.

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В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) вспыхнуло крупное восстание. Как сообщает местный новостной портал Corbeaunews, повстанцы захватили город Гримари, находящийся в 300 километрах к северо-востоку от столицы страны Банги.

Отмечается, что мятежники перерезают пути снабжения Банги. Помимо Гримари они захватили ряд городов, в том числе административный центр префектуры Лобае Мбаики.

Тем временем правительственные войска перебрасываются на север страны в город Боали, который стоит на шоссе, соединяющем Банги со ставкой повстанцев. Как сообщает Правительство ЦАР, за созданием так называемой Коалиции патриотов за перемены, в которую вошли три крупнейшие вооружённые группировки, стоит экс-президент страны Франсуа Бозизе. Пресс-секретарь кабмина Анж-Максим Каагуи обвинил его в попытке госпереворота накануне выборов главы государства, намеченных на 27 декабря. Бозизе собирался участвовать в них, но конституционный суд отклонил его заявку.

Численность повстанцев оценивается в девять тысяч человек. По данным СМИ, их лидер Абас Сиддики и двое сыновей Бозизе ранены.

Всего в выборах президента ЦАР участвует 17 кандидатов, включая действующего президента Фостена-Арканжа Туадера. Если в первом туре никто не наберёт необходимого числа голосов, состоится второй. Также на 27 декабря намечены выборы в парламент.

Представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Владимир Монтейро отметил, что ситуация в республике находится под контролем правительства.

— Силы миротворцев направлены в город Мбаики, где в субботу шли бои, чтобы заблокировать там вооружённые группы, — цитирует Монтейро AFP.