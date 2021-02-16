Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Пандемия коронавируса подкосила финансовое благополучие многих россиян. Однако есть и те, кого она не коснулась: они продолжают получать стабильную, причём высокую заплату. В этом плане выделяются несколько отраслей. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

Средняя зарплата за ноябрь 2020 года в России составляла 49,2 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в аналогичный период предыдущего года (46,2 тысячи рублей). Согласно статистике ведомства, в некоторых областях зарплаты значительно превышали этот показатель. Например, в сфере добычи нефти и газа (116,5 тысячи рублей), добычи металлических руд (106 тысяч) и финансовой и страховой деятельности (96,7 тысячи). За ними следуют области производства табачных изделий (94,6 тысячи) и добычи полезных ископаемых (89,7 тысячи).

Правда, устроиться на работу в этих сферах непросто. Как отметил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, в таких отраслях новые специалисты не требуются. И объяснил это на примере добычи полезных ископаемых.

"Нефтегазовый комплекс не растёт. Там дополнительного количества рабочей силы не требуется. Во-первых, там достаточно много вакансий, которые связаны с серьёзной квалификацией, — не могут же взять бурильщика с улицы, мы должны его подготовить. Во-вторых, там довольно много специальностей, связанных с высшим образованием", — отметил Сафонов.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал среднюю зарплату в этой компании.

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