МИД РФ подтвердил отправку в ЦАР 300 военных инструкторов

В этой стране вспыхнуло крупное восстание, и теперь повстанцы угрожают столице.

Министерство иностранных дел России заявило, что в Центральноафриканскую Республику направлено несколько сотен военных инструкторов из РФ. Связано это с предстоящими 27 декабря выборами главы ЦАР. Оппозиция во главе с бывшим президентом Франсуа Бозизе мобилизовала своих сторонников и незаконные вооружённые формирования (НВФ) для организации так называемого похода на столицу ЦАР — город Банги.

— Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу её руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, — говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР. Также, по данным МИД, решение об отправке военных связано с тем, что продвижение по территории страны военизированных группировок приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса. Международное сообщество осудило эти акты насилия и любые действия, которые могут представлять угрозу безопасности и проведению выборов в ЦАР.

— Для отражения натиска НВФ задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР. — Прим. Лайфа), который действует в тесной координации с подразделениями центральноафриканской армии. Считаем важным максимальное задействование потенциала ООН и МООНСЦАР, а также Африканского союза и Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) с целью оказания Банги всесторонней поддержки в этот непростой для центральноафриканцев период, — подчеркнули в МИД России.

О переброске в ЦАР сотен российских военных сообщили накануне в правительстве республики. В российском посольстве уже тогда уточнили, что речь идёт именно об инструкторах.