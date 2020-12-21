Посол РФ опроверг сообщения о переброске сотен российских военных в ЦАР
Несколько дней назад в Центрально-Африканской Республике вспыхнуло крупное восстание.
Посол РФ в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Владимир Титоренко опроверг информацию о переброске российских военных в африканскую страну, где несколько дней назад произошла попытка государственного переворота.
Ранее СМИ сообщили, что якобы сотни военнослужащих РФ направлены в ЦАР.
— Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация, — цитирует посла РИА "Новости".
Титоренко добавил, что об этом хорошо известно как Совету Безопасности ООН, так и мировому сообществу. Также дипломат отметил, что 14 российских военных служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР.
Напомним, несколько дней назад в ЦАР вспыхнуло крупное восстание. Повстанцы, возглавляемые экс-президентом страны Франсуа Бозизе, которого не допустили на предстоящие выборы главы государства, захватили несколько городов и попытались перекрыть пути снабжения столицы ЦАР Банги.