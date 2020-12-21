Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2020, 23:04

Посол РФ опроверг сообщения о переброске сотен российских военных в ЦАР

Несколько дней назад в Центрально-Африканской Республике вспыхнуло крупное восстание.

Посол РФ в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Владимир Титоренко опроверг информацию о переброске российских военных в африканскую страну, где несколько дней назад произошла попытка государственного переворота.

Ранее СМИ сообщили, что якобы сотни военнослужащих РФ направлены в ЦАР.

Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация, — цитирует посла РИА "Новости".

Титоренко добавил, что об этом хорошо известно как Совету Безопасности ООН, так и мировому сообществу. Также дипломат отметил, что 14 российских военных служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР.

В ЦАР вспыхнуло крупное восстание, повстанцы угрожают столице страны

Напомним, несколько дней назад в ЦАР вспыхнуло крупное восстание. Повстанцы, возглавляемые экс-президентом страны Франсуа Бозизе, которого не допустили на предстоящие выборы главы государства, захватили несколько городов и попытались перекрыть пути снабжения столицы ЦАР Банги.

BannerImage

Фото © Официальный сайт Посольства России в ЦАР

Никита Никонов
  • Новости
  • ЦАР
  • Центрально-Африканская Республика
  • В мире
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar