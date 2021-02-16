Тихушник с раздвоением личности: физиогномист изучил лицо студента, зарезавшего однокурсника

Черты лица новосибирского студента Дениса М., который зарезал сокурсника на глазах у бывшей девушки, говорят о тихой зависти и слабой психике. Физиогномист Олег Воеводин изучил внешность 22-летнего убийцы по просьбе Лайфа и указал на тревожные моменты.

"Форма лица его говорит о кидании из крайности в крайность. Во-вторых, обратите внимание на его зубы: первые два большие и линия зубов верхних очень неровная. Это говорит о том, что он очень любит делать что-то исподтишка. Мы видим, что веки с внешней стороны закрыты, это показатель того, что присутствует тихая зависть", — объяснил собеседник Лайфа.

Внимание физиогномиста привлекли брови Дениса — с подъёмом и разделённые на концах. Такая форма говорит о слабой психике. Линия между губ прямая, их красноватый цвет указывает на сарказм, абсолютную холодность в душе, нигилизм. Ещё один признак молчуна, "тихушника" — подбородок уходит в правую сторону, а макушка — в левую. Форма кончика носа, по словам эксперта, указывает на некое раздвоение личности, а длинная шея и узкая челюсть — на вспыльчивость. Воеводин также обратил внимание на потерянный взгляд Дениса, говорящий об отсутствии планов.

Как уже сообщал Лайф, 22-летний Денис расправился с соперником прямо у дверей родного вуза. Свидетельницей разговора стала 18-летняя Софья, которая и была предметом спора молодых людей.

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