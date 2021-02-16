Онищенко заявил о появлении у москвичей популяционного иммунитета к коронавирусу
Очень многие уже перенесли заболевание.
Фото © Государственная дума
Многомиллионное население Москвы уже обладает популяционным иммунитетом к коронавирусу. Об этом заявил Лайфу депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Конечно, уже есть популяционный иммунитет. Столько народу переболело", — сказал он.
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Среди жителей столицы много переболевших, в том числе бессимптомно. Последних, возможно, даже больше, потому что болезнь у них не диагностировали.
Напомним, что ранее Геннадий Онищенко поддержал идею некоторых регионов отменить масочный режим.
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