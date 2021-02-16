Врач предупредил: капли от заложенности носа опасны для сердца

Капли для носа, сужающие сосуды, могут представлять опасность для сердца, а также вызывать зависимость. Об опасности назальных препаратов рассказал в беседе с Лайфом лор-врач Александр Горовой.

"Капли приводят к спазму и сужению сосудов не только носа, но и головного мозга. Это такой же разбавленный адреналин, который, попадая в кровь, вызывает спазмы, учащение сердцебиения, поэтому частое применение может привести к проблемам с сердцем в том числе. Максимум их можно употреблять по инструкции до 7–10 дней", — объяснил врач.

Из-за длительного использования капель перестаёт вырабатываться гормон, который вызывает сужение сосудов. Такие средства не устраняют причину насморка, а лишь приносят временное облегчение. При этом спустя некоторое время их использование оборачивается зависимостью.

Если заложенность в носу продолжается больше недели, врач советует прекратить пользоваться каплями и начать делать дыхательную гимнастику, а также промывание носа. В случае если и это не поможет, может понадобиться лазерная или радиоволновая вазотомия. Это прижигание слизистой носа, которое занимает 5–10 минут.

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