Киевлянка попала в больницу после онлайн-родов по Skype

В Киеве врач принял домашние роды у 26-летней женщины, консультируя их с мужем через мессенджер Skype. Об этом сообщил украинский центр экстренной медицинской помощи.

Младенец родился недоношенным в срок 36 недель, хотя обычно роды проходят на сороковую неделю. Женщина не состояла на учёте в женской консультации.

Как рассказала акушер-гинеколог киевского городского роддома № 6 Наталия Яремчук, женщин с похожими случаями домашних родов привозят примерно два раза в месяц.

"Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми бывало разное — и смерти, и увечья", — отметила Яремчук.

В Польше ранее выступили с предложением создать так называемые комнаты плача, куда могли бы приходить беременные женщины и где им оказывали бы помощь.

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