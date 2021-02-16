В Японии заявили, что Россия "задрала нос" из-за Курил

Кабинет министров Японии позволил России "задрать нос" своей слишком мягкой политикой по вопросу Курильских островов. Такого мнения придерживаются журналисты японской газеты Hokkaido Shimbun.

Авторы материала указали на якобы неправильные шаги властей страны. Критике подвергся экс-премьер Синдзо Абэ за заявление по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре в 2018 году. Тогда политик сообщил о договорённости ускорить переговоры на основе совместной Советско-японской декларации 1956 года, в соответствии с которой Токио соглашается на Шикотан и гряду Хабомаи, а не претендует на все четыре южнокурильских острова.

"Уступка Японии вызвала ситуацию, в которой Россия задрала нос. До сих пор не до конца раскрыты детали тогдашних российско-японских переговоров в Сингапуре. А ведь сейчас не обойтись без того, чтобы высветить эти детали в пределах возможного и произвести ревизию нашего внешнеполитического курса", — возмущаются авторы статьи.

Журналисты заявили, что ситуацию осложняет заявление генерального секретаря кабмина Кацунобу Като о намерении придерживаться "базового курса" по Курилам и продолжать переговоры с Россией. Авторы статьи также выразили обеспокоенность "индифферентным отношением" Токио к поправкам в Конституцию РФ о запрете на отчуждение территорий страны.

Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил идут с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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