"Никакие острова нам не вернутся": японцы оценили заявление Путина об отношениях с Токио

Японские СМИ и обычные жители страны крайне внимательно следили за высказываниями президента РФ Владимира Путина по поводу развития отношений между Москвой и Токио.

Ряд СМИ, такие как Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, NHK и Kyodo, выпустили материалы по итогу заявления российского лидера. В своём обращении Путин отметил, что Россия готова к развитию двусторонних отношений с Японией, но Москва не намерена делать то, что противоречит конституции. Исходя из этого многие японские медиа сделали вывод, что Путин не пойдёт на передачу Курил.

"Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!" — написал один из японцев в ответ на публикации местных СМИ.

"Всё! После этих слов Путина давайте забудем о "северных островах"!" — подчеркнул другой комментатор.

Ещё один из пользователей призвал Токио "прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику".

"После войны прошло уже 75 лет. На "северных островах" давно живут русские люди. Никакого возврата их Японии быть не может", — заметил один из пользователей.

Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил идут с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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