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"Никакие острова нам не вернутся": японцы оценили заявление Путина об отношениях с Токио

Ранее российский лидер сообщил о готовности развивать двусторонние отношения, не противореча конституции.

16 февраля 2021, 04:20
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Японские СМИ и обычные жители страны крайне внимательно следили за высказываниями президента РФ Владимира Путина по поводу развития отношений между Москвой и Токио.

Ряд СМИ, такие как Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, NHK и Kyodo, выпустили материалы по итогу заявления российского лидера. В своём обращении Путин отметил, что Россия готова к развитию двусторонних отношений с Японией, но Москва не намерена делать то, что противоречит конституции. Исходя из этого многие японские медиа сделали вывод, что Путин не пойдёт на передачу Курил.

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"Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!" написал один из японцев в ответ на публикации местных СМИ.

"Всё! После этих слов Путина давайте забудем о "северных островах"!" — подчеркнул другой комментатор.

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Ещё один из пользователей призвал Токио "прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику".

"После войны прошло уже 75 лет. На "северных островах" давно живут русские люди. Никакого возврата их Японии быть не может", — заметил один из пользователей.

Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил идут с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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