Финансист озвучил необходимую сумму вклада, которая позволит жить на проценты

Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого человека своя. Если предположить, что для семьи из четырёх человек это сто тысяч рублей, то для получения таких денег в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на банковском вкладе минимум 12 миллионов рублей. Об этом сообщил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко, передаёт агентство "Прайм".

При этом в текущем году ключевая ставка ЦБ находится на рекордном минимуме в 4,25 процента. А средняя доходность по депозитам составляет 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе свыше 26 миллионов рублей. Добавим, что в Москве эта сумма может вырасти до желаемых 150–200 тысяч рублей ежемесячно, в этом случае понадобится вклад в 45–50 миллионов рублей.

В качестве альтернатив вкладам Ревенко назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости. Однако в обоих случаях нужно владеть финансовой грамотностью, чтобы детально изучить рынок и возможные риски от сделок.

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