Финансист озвучил необходимую сумму вклада, которая позволит жить на проценты
Он напомнил о том, что ключевая ставка ЦБ находится на рекордном минимуме в 4,25 процента.
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Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого человека своя. Если предположить, что для семьи из четырёх человек это сто тысяч рублей, то для получения таких денег в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на банковском вкладе минимум 12 миллионов рублей. Об этом сообщил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко, передаёт агентство "Прайм".
При этом в текущем году ключевая ставка ЦБ находится на рекордном минимуме в 4,25 процента. А средняя доходность по депозитам составляет 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе свыше 26 миллионов рублей. Добавим, что в Москве эта сумма может вырасти до желаемых 150–200 тысяч рублей ежемесячно, в этом случае понадобится вклад в 45–50 миллионов рублей.
В качестве альтернатив вкладам Ревенко назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости. Однако в обоих случаях нужно владеть финансовой грамотностью, чтобы детально изучить рынок и возможные риски от сделок.
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