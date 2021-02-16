В Якутии старшеклассник ударил по лицу учительницу, которую ждал после урока в коридоре

В сельской школе в Якутии десятиклассник ударил учительницу по лицу. В результате 30-летний педагог попала в больницу с подозрением на перелом носа.

Инцидент произошёл в Урасалахской средней школе. Как рассказал порталу News.Ykt.Ru начальник районного управления образования Сергей Мартынов, конфликт возник на уроке русского языка и литературы.

"Учительница перед завершением урока сделала ученику замечание из-за того, что он занимался посторонними делами. Ему не понравилось замечание, он вышел из кабинета. Когда урок закончился, учительница вышла в коридор. Ученик встретил её там и ударил по лицу", — уточнил он.

В данный момент местная полиция проводит проверку по данному инциденту. Известно, что старшеклассник не состоял на профилактическом учёте. В отношении родителей подростка уже составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что в Бурятии учитель дёрнула школьника за больное ухо, и теперь он может лишиться слуха.

Авторы