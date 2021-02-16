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В России могут расширить список получателей льготной ипотеки на строительство частного дома

Сейчас программа действует для семей с ребёнком не старше 19 лет, в которых один из родителей моложе 36 лет.

16 февраля 2021, 03:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к зампреду правительства Марату Хуснуллину с предложением расширить список получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. Об этом сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что разработка мер поддержки индивидуального строительства является одной из задач, которую поставил президент страны. Сейчас воспользоваться программой могут семьи с ребёнком не старше 19 лет, в которых один из родителей моложе 36 лет.

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"Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность её реализации", — отметил депутат в тексте письма.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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