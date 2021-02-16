Общественник призвал Роскомнадзор контролировать Clubhouse, как и другие соцсети
Он также заявил, что руководство приложения должно создать представительство в РФ и соблюдать местные законы.
Фото © Zuma / TASS
Роскомнадзор и правоохранительные органы должны контролировать приложение Clubhouse, так же как и другие социальные сети. Об этом РИА "Новости" заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, член рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий Артём Кирьянов.
По его словам, сейчас необходимо задуматься о фиксации происходящего в приложении, постоянном контроле и слежке в режиме онлайн при наличии историй, которые беспокоят пользователей сервиса.
"А реакция правоохранительных органов, Роскомнадзора должна быть такой же, как и на остальные мобильные приложения. Просто есть определённые трудности в технике исполнения", — заметил Кирьянов.
Член ОП выразил мнение, что соцсеть Clubhouse должна создать представительство в России и следовать законам страны. Само же приложение, по его словам, будет интересно только молодёжи, а потому не стоит ждать захвата им рынка.
Ранее Лайф сообщал, что телеведущего Владимира Соловьёва заблокировали в соцсети Clubhouse.
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