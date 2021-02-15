Соцсеть, в которой не деградируют: в Clubhouse читают лекции Илон Маск и Марк Цукерберг

В Интернете обретает популярность соцсеть, где в режиме реального времени можно послушать звёзд вроде Илона Маска и Марка Цукерберга. Также им можно задать вопросы. Приложение Clubhouse может перевернуть рынок соцсетей, его фишка — статус общения и экспертность спикеров. Подробнее о нём — в материале Лайфа.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse — соцсеть с аудиочатами. В 2021 году она начала стремительно набирать популярность. Там уже выступили Илон Маск и Марк Цукерберг, а у разработчиков на неё большие планы. Всего приложение скачало 2,4 млн пользователей. Это далеко от гигантов ("Твиттер" загрузили около 150 млн раз), и тем не менее такой показатель за год всё равно впечатляет.

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Ещё о Clubhouse в цифрах.

В январе количество установок подскочило: 1,3 млн — больше, чем за всё остальное время.

В последнюю неделю февраля приложение стало самым скачиваемым на iOS в Германии.

Особенно популярно приложение в Великобритании и Германии: 119 548 и 92 659 загрузок соответственно, по данным App Figures.

Откуда появилась соцсеть Clubhouse?

Социальная сеть разработана в Кремниевой долине, США. Её создали выпускники Стэнфордского университета, предприниматели Пол Дэвисон и Роэн Сет. Первый — бывший сотрудник Google, второй работал над приложением для загрузки коротких музыкальных видео Shorts.

Впервые о Clubhouse заговорили в первой половине прошлого года. К маю платформа оценивалась примерно в 100 миллионов долларов, несмотря на то что в то время у неё было всего 1500 пользователей.

В чём суть приложения?

Принцип её работы следующий: это голосовая соцсеть, в которой люди общаются в виртуальных комнатах. Общение проходит преимущественно в формате интервью: люди задают вопросы, а пользователь с экспертными знаниями отвечает на них.

Комнаты делятся по тематикам. Их множество: фондовый рынок, бизнес, спорт и прочее. — Clubhouse — новый тип социального продукта, основанный на голосе. Это позволяет пользователям со всего мира и из разных областей общаться, делиться историями, развивать идеи, укреплять дружеские отношения и знакомиться с новыми интересными людьми, — говорит о себе команда разработчиков приложения.

Фишка Clubhouse — закрытость. Приложение доступно только на iPhone, а зарегистрироваться просто так не получится. Чтобы сделать это, нужно получить приглашение от другого пользователя.

Выступления спикеров доступны также исключительно юзерам Clubhouse. Услышать речь экспертов можно только в приложении, записывать их выступления и размещать на других платформах запрещено. Если запустить "запись экрана" на смартфоне, появляется предупреждение о нарушении правил и последующей блокировке аккаунта.

Clubhouse не стремится к популярности. По словам представителей платформы, она пока не расширяет аудиторию по двум причинам: Clubhouse хочет медленно развивать сообщество и подготовить функции, которые понравятся большому количеству людей.

Кто пользуется соцсетью Clubhouse?

Аудитория — одно из преимуществ соцсети. Там собралась компания избранных. Это преимущественно эксперты, способные поделиться практическими знаниями со слушателями. Как правило, это инвесторы из Кремниевой долины, модели, дизайнеры и артисты.

4 февраля на тему технологий виртуальной реальности AR и VR выступал Марк Цукерберг. Он рассказал о последних исследованиях команды Facebook Reality Labs и выдал запоминающуюся фразу: "В будущем люди будут ходить на работу при помощи AR и VR, а офис перестанет иметь значение".

Соцсетью также пользуется Илон Маск. Там он рассказал о стартапе Neuralink, вживившем чип в мозг обезьяны. Выступление основателя Tesla и SpaceX повлекло за собой рекордный прирост пользователей социальной сети. Ещё в декабре у неё было 600 000 пользователей, а уже в феврале их стало более двух миллионов.

Чем беседы в Clubhouse отличаются от подкастов?

Беседы в Clubhouse похожи на подкасты: в аудио можно услышать длинный монолог. Но между ними множество различий. Подкасты — это записанный эфир, Clubhouse — живой разговор без записи, точнее аудиострим.

Фишка такого формата — обратная связь прямо во время выступления. Слушатели могут задать вопрос эксперту. Подкаст отличается качественным отредактированным звуком, отсутствием помех и пауз в речи. Clubhouse отдаёт главенство живому естественному общению, чтобы слушатели понимали, как в реальности говорит человек и в какой обстановке. Для соцсети приоритетно содержание: богатый опыт экспертов важнее качества звука.

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