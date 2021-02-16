Грабитель отобрал у 101-летнего ветерана последние полторы тысячи рублей и выпрыгнул в окно

В городе Кропоткине Краснодарского края у 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова отобрали последние полторы тысячи рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по краю сообщили, что ограбление было зарегистрировано 12 февраля.

Алексей Михайлович сам впустил домой грабителя. Он привык к визитам волонтёров, поэтому не увидел опасности. Злоумышленник же напал на дедушку, разорвал карманы его куртки, схватил деньги и выпрыгнул в окно. Всего преступник забрал 1450 рублей — все сбережения ветерана. Грабителю на вид 30–40 лет, его рост 170–175 см. Он был в очках, тёмной вязаной шапке, чёрной куртке и синих джинсах. На произошедшее обратил внимание губернатор региона Вениамин Кондратьев.