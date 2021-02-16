Грабитель отобрал у 101-летнего ветерана последние полторы тысячи рублей и выпрыгнул в окно
Нападавший забрал деньги прямо из карманов куртки, в которой был дедушка.
Алексей Михайлович Терехов. Фото © Молодёжный центр "Светофор"
В городе Кропоткине Краснодарского края у 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Терехова отобрали последние полторы тысячи рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по краю сообщили, что ограбление было зарегистрировано 12 февраля.
Алексей Михайлович сам впустил домой грабителя. Он привык к визитам волонтёров, поэтому не увидел опасности. Злоумышленник же напал на дедушку, разорвал карманы его куртки, схватил деньги и выпрыгнул в окно. Всего преступник забрал 1450 рублей — все сбережения ветерана. Грабителю на вид 30–40 лет, его рост 170–175 см. Он был в очках, тёмной вязаной шапке, чёрной куртке и синих джинсах. На произошедшее обратил внимание губернатор региона Вениамин Кондратьев.
— Этому делу уделят особое внимание. Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона. Пока идёт расследование, совместно с муниципалитетом поможем Алексею Михайловичу. Поручение уже дал, — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее 18-летнюю жительницу Мурманской области суд приговорил к 14 годам колонии общего режима за убийство собственного прадеда — ветерана Великой Отечественной войны.
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