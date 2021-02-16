Оружие против супербактерий: учёный объяснил ценность спящих в Арктике вирусов-пожирателей

Арктический регион скрывает в своих льдах невообразимое разнообразие вирусов и бактерий. Учёные считают, что благодаря изучению этих микроорганизмов они смогут создать альтернативу антибиотикам. Об этом Лайфу рассказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.

"Полярные регионы земли являются источником биоразнообразия вирусов. Наши исследования показывают, что в мерзлоте в Арктике и Антарктиде очень много фагов. Их можно использовать в качестве дополнительного ресурса при создании антибактериальных препаратов", — говорит Гончаров.

Учёные рассчитывают, что обнаруженные в Арктике внебольничные вирусы и бактерии смогут эффективно противостоять внутрибольничным патогенам.

"Есть такая бактерия цинетобактер, которая, с одной стороны, сейчас доминирует в структуре патогенов, которые вызывают пневмонию у пациентов в реанимационных отделениях и, в частности, в ковидных стационарах. С другой стороны, цинетобактеры сейчас встречаются чуть ли не в каждом образце вечной мерзлоты. Мы надеемся, что в числе этих вирусов найдутся и те, которые будут применимы для лечения инфекционных заболеваний", — привёл пример Гончаров.

Цель полностью вытеснить антибиотики не стоит. Но важно иметь возможность применять новые инструменты в экстренных ситуациях, когда имеющиеся медикаменты уже бесполезны.

"Фаги могут быть неким дополнением в антибактериальной терапии, они могут помочь врачам в лечении тех инфекций, которые крайне сложно поддаются терапии антибиотиками. Есть случаи, когда не удаётся найти подходящий антибиотик и пациент погибает до того, как удаётся что-либо сделать", — отметил учёный.

Ранее учёные заявили о критическом состоянии льда в Арктике. Климатологи отмечают, что таких изменений там не замечали с 2009 года.

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