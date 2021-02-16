Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ковид убил грипп? Врачи объяснили, куда пропал сезонный вирус на фоне пандемии

16 февраля 2021, 21:40

Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

Рассматриваются разные версии, но медики сходятся на одном: так или иначе, гриппозный сезон-2020/2021 не состоялся именно из-за пандемии.

Вот как выглядит статистика по ОРВИ и гриппу за последние несколько месяцев, по данным НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Красная линия — ситуация в нынешнем сезоне. Едва заметная серая — ровно за год до этого.

Еженедельный бюллетень по гриппу. © influenza.spb.ru

Еженедельный бюллетень по гриппу. © influenza.spb.ru

Как видно, россияне этой зимой простужались заметно больше и вплоть до конца декабря уровень заболеваемости был выше эпидемиологического порога (синяя кривая). Педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в интервью Лайфу подчеркнул, что особенно часто ОРВИ атаковала детей, и дал этому факту логичное объяснение.

Летом дети не получили достаточного иммунитета, не было поездок на солнышко, на море, не было полноценного движения из-за изоляции, и дистанционное обучение всё-таки сыграло злую шутку: чаще отмечается гиподинамия и снижение иммунитета у детей. Не было полноценной тренировки иммунитета — контакта с инфекцией постоянного. И организму ребёнка приходится заново вырабатывать иммунитет. За полгода дистанционки и ограниченных контактов организм просто забыл, что такое инфекции, — посетовал главный врач медицинского центра.

Однако обращает на себя внимание и другая деталь: если посмотреть на ещё один составленный в НИИ гриппа график, становится ясно, что количество случаев клинической диагностики гриппа в сезоне-2020/2021 было "ниже плинтуса".

Еженедельный бюллетень по гриппу. © influenza.spb.ru

Еженедельный бюллетень по гриппу. © influenza.spb.ru

Это интересное наблюдение недавно стало поводом для целой дискуссии в медицинском сообществе: куда пропал грипп? Не выдержал конкуренции с CoViD-19? В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заверили, что всё дело в ношении масок и социальном дистанцировании. Надо сказать, с этим вполне согласен и практикующий врач-пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин.

В условиях ковида, когда все были в масках и соблюдали дистанцию, естественно, нарушались пути передачи инфекции, и даже если человек заболевал, то не заражал других, потому что он носил маску либо находился вообще дома, — сказал он.

Однако инфекционист Евгений Тимаков считает, что это вопрос спорный. По его мнению, масочный режим — не лучший способ профилактики гриппа: ничтожного количества патогенных частиц, проникающих сквозь маску, вполне достаточно для заражения.

Если при коронавирусе масочный режим на данном моменте мутации вируса помогает снизить вирусную нагрузку, то при гриппе вирусная нагрузка для заражения нужна гораздо меньшая, поэтому маска здесь может не помочь, — сказал он.

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Медик выдвинул свою версию странного отсутствия сезонной болезни: её просто не удалось привезти благодаря закрытию границ между странами.

Грипп приходит обычно с другого полушария, из более жарких стран. Но так как у нас нет сейчас активных перемещений между полушариями, а там у них тоже есть определённые ограничения контактов, люди с ОРВИ сидят дома и на работу не отпускаются, соответственно, нет возможности заразиться гриппом и привезти его сюда, — объяснил инфекционист.

В связи с этим педиатр призывает не радоваться отсутствию гриппа раньше времени: он не исключает, что вспышка ещё вполне может состояться. Кстати, на показанных выше графиках можно заметить, что кривые заболеваемости после недавнего резкого спада сейчас снова подозрительно ползут вверх.

До середины весны будут сохраняться благоприятные условия для того, чтобы вирус гриппа размножался, передавался, температурные условия будут для него комфортными. Поэтому до середины весны расслабляться с гриппом точно не надо. Бывает и поздний грипп, и в марте к нам иногда приходит сезонная эпидемия, — сказал педиатр.

"Это был хаос": врач рассказал об ошибках во время клинических испытаний вакцины "Спутник V"

"Это был хаос": врач рассказал об ошибках во время клинических испытаний вакцины "Спутник V"

А что, если заболевшие в условиях пандемии просто опасались лишний раз идти в поликлинику, чтобы не рисковать подхватить ещё и ковид? Это вполне возможно, признал Евгений Тимаков, но всё равно, по твёрдому убеждению инфекциониста, это не помогло бы: грипп не спрячешь.

Грипп очень быстро разносится, заболевает большое количество людей, он идёт как взрывная волна. И если даже сравнить его с коронавирусом, то он дольше висит в воздухе, он висит в лифтах, он висит в помещениях, он более контактный. Один чихнул — и десять вокруг заразились, — отметил инфекционист.

Вячеслав Овечкин, в свою очередь, добавил, что россияне благодаря пандемии на самом деле внимательнее стали относиться к своему здоровью.

Начальный период гриппа схож с течением ковида, и, естественно, люди, зная о ковиде, всегда, наоборот, обращались к врачу, вызывали на дом, делали какие-то мазки, — сказал пульмонолог.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Стоит упомянуть и о том, что в стране к ожидаемой прошлой осенью вспышке гриппа основательно подготовились: прививки сделали 60% россиян. И правильно сделали, подчёркивают врачи: это избавило их от опасности одновременно заразиться двумя опасными инфекциями.

Если подхватить и грипп, и ковид, то последствия могут быть очень печальными, потому что обе инфекции имеют серьёзные осложнения и обе бьют в одни и те же органы, и в том числе сосудистое русло. Это было ясно в самом начале эпидемии в том году, когда в Китае на фоне ковида был ещё и грипп той зимой, и медицинская практика показала, что заболевание протекало тяжелее, — рассказал Евгений Тимаков.

Ковид грипп не отменял. Реально ли подхватить сразу две инфекции

Ковид грипп не отменял. Реально ли подхватить сразу две инфекции

С другой стороны, по мнению Вячеслава Овечкина, сильный противоковидный иммунитет может помочь организму легче справляться и с обычным гриппом, и это ещё один аргумент в пользу вакцинации от коронавируса.

При внедрении корона-специфических антител стимулируется неспецифическая противовирусная защита, и если силы противовирусные ещё сохранны к тому моменту, когда человек заразится гриппом, то, по идее, организм будет более готов к эпидемии гриппа. Поэтому вакцинация от коронавируса, в принципе, может формировать и неспецифический иммунитет, считает пульмонолог.

А вот наоборот это не работает: противогриппозная вакцина не может защитить от CoViD-19, подчеркнул он. По словам врача, у коронавируса просто нет тех составных элементов, на которые направлена прививка от гриппа. К слову, вакцина от гриппа защищает примерно полгода, а значит, привитые в начале прошлого сезона сейчас стремительно теряют иммунитет.

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1