Ковид убил грипп? Врачи объяснили, куда пропал сезонный вирус на фоне пандемии

Рассматриваются разные версии, но медики сходятся на одном: так или иначе, гриппозный сезон-2020/2021 не состоялся именно из-за пандемии.

Вот как выглядит статистика по ОРВИ и гриппу за последние несколько месяцев, по данным НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева. Красная линия — ситуация в нынешнем сезоне. Едва заметная серая — ровно за год до этого.

Еженедельный бюллетень по гриппу. © influenza.spb.ru

Как видно, россияне этой зимой простужались заметно больше и вплоть до конца декабря уровень заболеваемости был выше эпидемиологического порога (синяя кривая). Педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в интервью Лайфу подчеркнул, что особенно часто ОРВИ атаковала детей, и дал этому факту логичное объяснение.

— Летом дети не получили достаточного иммунитета, не было поездок на солнышко, на море, не было полноценного движения из-за изоляции, и дистанционное обучение всё-таки сыграло злую шутку: чаще отмечается гиподинамия и снижение иммунитета у детей. Не было полноценной тренировки иммунитета — контакта с инфекцией постоянного. И организму ребёнка приходится заново вырабатывать иммунитет. За полгода дистанционки и ограниченных контактов организм просто забыл, что такое инфекции, — посетовал главный врач медицинского центра.

Однако обращает на себя внимание и другая деталь: если посмотреть на ещё один составленный в НИИ гриппа график, становится ясно, что количество случаев клинической диагностики гриппа в сезоне-2020/2021 было "ниже плинтуса".

Еженедельный бюллетень по гриппу. © influenza.spb.ru

Это интересное наблюдение недавно стало поводом для целой дискуссии в медицинском сообществе: куда пропал грипп? Не выдержал конкуренции с CoViD-19? В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заверили, что всё дело в ношении масок и социальном дистанцировании. Надо сказать, с этим вполне согласен и практикующий врач-пульмонолог Дорожной клинической больницы имени Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин.

— В условиях ковида, когда все были в масках и соблюдали дистанцию, естественно, нарушались пути передачи инфекции, и даже если человек заболевал, то не заражал других, потому что он носил маску либо находился вообще дома, — сказал он.

Однако инфекционист Евгений Тимаков считает, что это вопрос спорный. По его мнению, масочный режим — не лучший способ профилактики гриппа: ничтожного количества патогенных частиц, проникающих сквозь маску, вполне достаточно для заражения.

— Если при коронавирусе масочный режим на данном моменте мутации вируса помогает снизить вирусную нагрузку, то при гриппе вирусная нагрузка для заражения нужна гораздо меньшая, поэтому маска здесь может не помочь, — сказал он.

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Медик выдвинул свою версию странного отсутствия сезонной болезни: её просто не удалось привезти благодаря закрытию границ между странами.

— Грипп приходит обычно с другого полушария, из более жарких стран. Но так как у нас нет сейчас активных перемещений между полушариями, а там у них тоже есть определённые ограничения контактов, люди с ОРВИ сидят дома и на работу не отпускаются, соответственно, нет возможности заразиться гриппом и привезти его сюда, — объяснил инфекционист.

В связи с этим педиатр призывает не радоваться отсутствию гриппа раньше времени: он не исключает, что вспышка ещё вполне может состояться. Кстати, на показанных выше графиках можно заметить, что кривые заболеваемости после недавнего резкого спада сейчас снова подозрительно ползут вверх.

— До середины весны будут сохраняться благоприятные условия для того, чтобы вирус гриппа размножался, передавался, температурные условия будут для него комфортными. Поэтому до середины весны расслабляться с гриппом точно не надо. Бывает и поздний грипп, и в марте к нам иногда приходит сезонная эпидемия, — сказал педиатр.

А что, если заболевшие в условиях пандемии просто опасались лишний раз идти в поликлинику, чтобы не рисковать подхватить ещё и ковид? Это вполне возможно, признал Евгений Тимаков, но всё равно, по твёрдому убеждению инфекциониста, это не помогло бы: грипп не спрячешь.

— Грипп очень быстро разносится, заболевает большое количество людей, он идёт как взрывная волна. И если даже сравнить его с коронавирусом, то он дольше висит в воздухе, он висит в лифтах, он висит в помещениях, он более контактный. Один чихнул — и десять вокруг заразились, — отметил инфекционист.

Вячеслав Овечкин, в свою очередь, добавил, что россияне благодаря пандемии на самом деле внимательнее стали относиться к своему здоровью.

— Начальный период гриппа схож с течением ковида, и, естественно, люди, зная о ковиде, всегда, наоборот, обращались к врачу, вызывали на дом, делали какие-то мазки, — сказал пульмонолог.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Стоит упомянуть и о том, что в стране к ожидаемой прошлой осенью вспышке гриппа основательно подготовились: прививки сделали 60% россиян. И правильно сделали, подчёркивают врачи: это избавило их от опасности одновременно заразиться двумя опасными инфекциями.

— Если подхватить и грипп, и ковид, то последствия могут быть очень печальными, потому что обе инфекции имеют серьёзные осложнения и обе бьют в одни и те же органы, и в том числе сосудистое русло. Это было ясно в самом начале эпидемии в том году, когда в Китае на фоне ковида был ещё и грипп той зимой, и медицинская практика показала, что заболевание протекало тяжелее, — рассказал Евгений Тимаков.

С другой стороны, по мнению Вячеслава Овечкина, сильный противоковидный иммунитет может помочь организму легче справляться и с обычным гриппом, и это ещё один аргумент в пользу вакцинации от коронавируса.

— При внедрении корона-специфических антител стимулируется неспецифическая противовирусная защита, и если силы противовирусные ещё сохранны к тому моменту, когда человек заразится гриппом, то, по идее, организм будет более готов к эпидемии гриппа. Поэтому вакцинация от коронавируса, в принципе, может формировать и неспецифический иммунитет, — считает пульмонолог.

А вот наоборот это не работает: противогриппозная вакцина не может защитить от CoViD-19, подчеркнул он. По словам врача, у коронавируса просто нет тех составных элементов, на которые направлена прививка от гриппа. К слову, вакцина от гриппа защищает примерно полгода, а значит, привитые в начале прошлого сезона сейчас стремительно теряют иммунитет.

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