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Мужчина откусил подруге ухо в петербургской гостинице

Полицейские обнаружили у него пакетик с зелёным веществом.

16 февраля 2021, 22:10

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Нетрезвый постоялец гостиницы на Лафонской улице в Санкт-Петербурге откусил мочку уха своей знакомой. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, мужчина ночью начал бегать за девушкой по всей гостинице, а когда догнал, откусил ей часть уха. Пострадавшая вырвалась и стала стучать во все номера.

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Прибывшие полицейские обнаружили у 29-летнего постояльца пакетик с подозрительным зелёным веществом, он был задержан. По инциденту проводится проверка. Девушку после происшествия госпитализировали.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве студентку избили после скандала в такси и забрали "Ролекс" за миллион.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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