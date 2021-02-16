Мужчина откусил подруге ухо в петербургской гостинице

Нетрезвый постоялец гостиницы на Лафонской улице в Санкт-Петербурге откусил мочку уха своей знакомой. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, мужчина ночью начал бегать за девушкой по всей гостинице, а когда догнал, откусил ей часть уха. Пострадавшая вырвалась и стала стучать во все номера.

Прибывшие полицейские обнаружили у 29-летнего постояльца пакетик с подозрительным зелёным веществом, он был задержан. По инциденту проводится проверка. Девушку после происшествия госпитализировали.

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