Мужчина откусил подруге ухо в петербургской гостинице
Полицейские обнаружили у него пакетик с зелёным веществом.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Нетрезвый постоялец гостиницы на Лафонской улице в Санкт-Петербурге откусил мочку уха своей знакомой. Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным издания, мужчина ночью начал бегать за девушкой по всей гостинице, а когда догнал, откусил ей часть уха. Пострадавшая вырвалась и стала стучать во все номера.
Прибывшие полицейские обнаружили у 29-летнего постояльца пакетик с подозрительным зелёным веществом, он был задержан. По инциденту проводится проверка. Девушку после происшествия госпитализировали.
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