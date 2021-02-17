В Москве неизвестный ударил вьетнамку ножом в ягодицы

Неизвестный напал на уроженку Вьетнама в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, ударив её ножом в ягодицы.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе Капотня около восьми вечера 14 февраля. 37-летнюю женщину доставили в больницу № 7 им. С.С. Юдина с диагнозом "колото-резаная рана в области ануса". Причины произошедшего неизвестны.