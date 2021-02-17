В Москве неизвестный ударил вьетнамку ножом в ягодицы
Женщину доставили в больницу.
Неизвестный напал на уроженку Вьетнама в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, ударив её ножом в ягодицы.
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе Капотня около восьми вечера 14 февраля. 37-летнюю женщину доставили в больницу № 7 им. С.С. Юдина с диагнозом "колото-резаная рана в области ануса". Причины произошедшего неизвестны.
Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Екатеринбурга напал на бригаду скорой помощи.
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