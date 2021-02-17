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Регион
Опубликовано 16 февраля 2021, 21:07
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В Москве неизвестный ударил вьетнамку ножом в ягодицы

Женщину доставили в больницу.

Неизвестный напал на уроженку Вьетнама в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, ударив её ножом в ягодицы.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе Капотня около восьми вечера 14 февраля. 37-летнюю женщину доставили в больницу № 7 им. С.С. Юдина с диагнозом "колото-резаная рана в области ануса". Причины произошедшего неизвестны.

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде
В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде

Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Екатеринбурга напал на бригаду скорой помощи.

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Фото © Pixabay

Артур Лапсаков
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