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Категорий: 18

В Москве неизвестный ударил вьетнамку ножом в ягодицы

Женщина госпитализирована.

16 февраля 2021, 21:07

Фото © Pixabay

Неизвестный напал на уроженку Вьетнама в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы, ударив её ножом в ягодицы.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе Капотня около восьми вечера 14 февраля. 37-летнюю женщину доставили в больницу № 7 им. С.С. Юдина с диагнозом "колото-резаная рана в области ануса". Причины произошедшего неизвестны.

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку и изнасиловал прямо в подъезде

Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Екатеринбурга напал на бригаду скорой помощи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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